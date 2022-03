Berti: «Inter, brutto il post Derby di Serie A. Barella? Mi viene da piangere»

Nicola Berti, intervistato da Rai Sport, ha fatto un’intervento sull’Inter e sulle ultime uscite non eccellenti. Poi, alla domanda su Barella non ha alcun dubbio

CAMMINO − Berti ha analizzato le ultime partite della sua Inter: «L’Inter ha ripreso a vincere, fondamentali le prossime partite con Torino e Fiorentina. Per poi andare a Torino con la Juventus. Dopo il Derby non mi piaciuto i post 70′, vincevamo e potevamo chiudere il primo tempo sul 3-0. Poi siamo andati in crisi con sei gare senza vincere e quattro senza segnare. Nicolò Barella è il mio idolo, mi viene da piangere che non c’è a Liverpool. Rimonta? Ci sono tutte le possibilità, bisogna giocare a viso aperto. Barella è straordinario».