Berterame: «Monterrey vuole replicare approccio visto contro l’Inter!»

German Berterame si è pronunciato in vista del match tra il suo Monterrey e il River Plate, che seguirà a quello disputato dai messicani contro l’Inter all’esordio nel Mondiale per Club. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – German Berterame ha parlato a poche ore dalla sfida del Mondiale per Club tra Monterrey e River Plate. Il calciatore della squadra messicana ha indicato l’atteggiamento che non dovrà mancare contro gli argentini, facendo riferimento all’esempio visto contro l’Inter: «Dobbiamo mantenere lo stesso approccio visto contro l’Inter. Avete detto che è stato quasi impeccabile, quindi dobbiamo correggere quella parte affinché diventi senza macchie. Siamo molto tosti dal centrocampo in su, per cui penso che sarà difficile anche per loro. Penso che sarà una bella gara».

Berterame su un fattore favorevole al Monterrey contro il River Plate

LA CONVINZIONE – Berterame ha poi proseguito sottolineando l’importanza del fattore tifo per il Monterrey: «Siamo molto contenti. La presenza di così tanti tifosi è una sorpresa, non ce l’aspettavamo. L’altro giorno si è notato molto in uno stadio piuttosto grande… questo ci fa sentire a nostro agio. Io penso che, contro il River Plate, ci sarà ancora più gente. Per cui immagino un grande divertimento per noi».