Berni: «Rimonta Scudetto? Inter, sono convinto! Sbracciate ben vengano»

Berni, ex nerazzurro dal 2014 al 2020, ha parlato dell’inizio di stagione dell’Inter. L’ex portiere crede ancora allo Scudetto. Poi dice la sua sull’atteggiamento in campo di certi giocatori

PRIMA PARTE − Le parole di Tommaso Berni durante la live di Tmw su YouTube: «Rimonta Scudetto? È stato un inizio non scoppiettante, si sperava una partenza migliore ma i punti non sono tantissimi e dopo il Mondiale inizierà il vero campionato. L’Inter sono convinto potrà dire la sua fino alla fine. Sbracciate in campo? Ho vissuto tanti anni, è normale che in mezzo al campo a volte ci si manda a quel paese. Il gruppo è bello unito, ben vengano questi atteggiamenti. È utile per spronarsi. Bisogna portare l’Inter verso grandi traguardi. Conte e Inzaghi hanno due modi di vedere il calcio differente, lo scorso anno il mister ha fatto benissimo portando a casa 2 trofei importanti. L’Inter farà bene anche quest’anno».