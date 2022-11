Berni: «Lukaku tiene all’Inter, sta soffrendo lo stop! Onana una scossa»

Tommaso Berni si è espresso su Lukaku e sul cambio in porta tra Onana e Handanovic. L’ex portiere nerazzurro ritiene determinante l’apporto dei due giocatori

SCOSSE − Berni non ha dubbi su Lukaku e apprezza il cambio in porta: «Lukaku? Sta soffrendo tanto, lo conosco bene. So quando ci tiene all’Inter e ai suoi compagni. Sta covando una rabbia positiva per il Mondiale e soprattutto per l’Inter, sarà determinante da gennaio in avanti, dalla seconda parte della stagione. Sarà devastante. Onana? Il cambio con Handanovic è stato importante, scossa forte all’ambiente e alla squadra. Sappiamo il grande professionista Samir, lui sarà un grande uomo spogliatoio. Ben venga un secondo come lui». Le sue parole sul canale YouTube di Tmw.