Berni: «L’Inter sta facendo qualcosa di incredibile, solo complimenti»

Berni parla della sua ex Inter, dove ha giocato da terzo portiere dal 2014 al 2020. Non ha dubbi sulla squadra di Simone Inzaghi.

PERCORSO – L’ex portiere dell’Inter Tommaso Berni a Kiss Kiss Napoli: «Sta facendo qualcosa di incredibile, non solo quest’anno. Stanno continuando un percorso iniziato tanto tempo fa. E come per tutte le grandi squadre l’obiettivo è sempre quello di competere su tutti i fronti fino alla fine. Dovranno tirare fuori il massimo fino alla fine, ma questo nuovo format della Champions League è risultato davvero molto dispendioso, e questo sforzo potrà incidere sul percorso in campionato. Ma ai calciatori ed all’allenatore vanno fatti i complimenti perché hanno gestito tutta questa mole di partite rimanendo sempre sul pezzo. Perché è venuta fuori sempre la qualità del gioco e lo spessore dei calciatori. Solo gli infortuni possono incidere sul rendimento della squadra, ma per adesso sono rientrati quasi tutti».