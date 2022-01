Berni: «Handanovic ancora in forma. È un centrocampista mancato!»

Tommaso Berni, ex portiere dell’Inter e vice di Samir Handanovic per sei anni, parla dell’ex compagno di squadra e dell’arrivo di André Onana. Di seguito la sua intervista su TuttoSport.

CENTROCAMPISTA MANCATO – Berni parla così dell’ex compagno: «Con lui, oltre a imparare parecchio, ho legato tanto. Samir ha sempre fatto bene, anche le prestazioni delle ultime annate sono state di altissimo livello. Col preparatore Bonaiuti ci siamo fatti un bel mazzo, ma sempre col sorriso, per raggiungere l’obiettivo comune. Ed è normale che ancora oggi Handanovic continui a fare il fenomeno, semplicemente perché lo è. Samir santo subito, quante volte lo abbiamo detto in spogliatoio! Stagione dopo stagione ha messo insieme una serie di parate da applausi. Spesso viene criticato? Di portieri capiscono in pochi, se non sei stato sotto quei tre pali bianchi e dentro quell’area certe situazioni non le comprendi. Vogliamo parlare delle sue abilità con i piedi? È un centrocampista mancato. Alcune giocate dell’Inter di questi anni sono partita da lui solo grazie alle sue capacità».

SU ONANA – Berni dice la sua riguardo l’arrivo di Onana: «Io scelgo sempre Samir, anche se non conosco a livello personale il camerunense. Handanovic lotterà per il posto da titolare, sicuramente non è quel portiere che fa da chioccia e si mette dietro. Lo vedo troppo in forma, Inoltre è un capitano vero: non posso che augurargli di continuare ad alzare trofei in cielo».

Fonte: TuttoSport – Simone Togna