Berni diventa padre! L’Inter festeggia, fiocco rosa: nata Deva Anui

Berni e il giorno speciale per il terzo portiere dell’Inter. L’estremo difensore è diventato papà dopo la nascita di Deva Anui. La società nerazzurra non ha fatto mancare il suo contributo, unendosi alla gioia della sua famiglia. Di seguito le parole su Twitter



FIOCCO ROSA – L’Inter si unisce a Tommaso Berni nel giorno più importante. Ecco le parole del club nerazzurro: “BENVENUTA. È nata Deva Anui! Auguri da parte di tutta la famiglia nerazzurra alla mamma Luna e al papà Tommaso Berni”. Ci uniamo agli auguri della società nerazzurra per il portiere ex Torino. Nei giorni dei rinvii, del caos Serie A e del Coronavirus, una notizia da festeggiare per la famiglia dell’Inter.