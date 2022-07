Bernardeschi: «Lotta scudetto, una favorita dopo un grande mercato»

Federico Bernardeschi ha lasciato la Juventus e l’Italia dopo aver terminato il contratto con i bianconeri. Intervistato da Sky Sport, il calciatore dice la sua riguardo la lotta scudetto.

UNA FAVORITA – Federico Bernardeschi è sicuro riguardo la lotta scudetto della prossima stagione: «La Juventus è abituata sempre a vincere, costruisce ogni anno la squadra per vincere. Sono arrivati grandi campioni come Paul Pogba e Angel Di Maria, quest’anno con Massimiliano Allegri sarà la favorita per lo scudetto».