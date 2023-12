Bernardeschi: «Juventus, ok soffrire se ti ritrovi in cima dove devi stare!»

Federico Bernardeschi si dice contento per la posizione in classifica della sua ex Juventus (nuovamente superata dall’Inter, ora al primo posto). Di seguito le parole del calciatore del Toronto intervistato da “La Domenica Sportiva”.

DNA – Per due giorni la Juventus è rimasta in vetta alla classifica di Serie A, avendo giocato in anticipo rispetto all’Inter. Federico Bernardeschi dice la sua sul percorso stagionale della sua ex squadra, che adesso è tornata seconda: «Il pareggio contro l’Inter e la vittoria a Monza hanno detto tanto sotto il punto di vista, caratteriale, fisico e mentale della Juventus di quest’anno. È una squadra che non molla mai e che si era abituati a vedere prima degli ultimi due o tre anni. C’è il DNA Juventus. Subisco gol al 91′ però sono sempre lì e alla prima occasione ti faccio male. Porto a casa i tre punti e mi rimetto dove devo stare. Se poi alla fine soffri ma porti a casa la vittoria e ti ritrovi lì, in cima alla classifica, diventa anche un po’ bello soffrire».