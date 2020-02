Bernardeschi: “Inter e Lazio grandi squadre, bello averle come rivali”

“Tuttosport” riporta le parole di Bernardeschi. Il centrocampista ha parlato della lotta scudetto e del confronto con Inter e Lazio.

MOMENTO DECISIVO – «Ora inizia il periodo più importante della stagione, abbiamo tanti impegni e partite fondamentali per la nostra crescita e per cercare di raggiungere i nostri obiettivi, che non è uno solo. Il campionato non è facile, diventa fondamentale ora non sbagliare nulla. Ci sono concorrenti che hanno dimostrato di poter stare lassù ma la Juve è pronta a tutto e lo farà vedere».

LOTTA SCUDETTO – «Sia Inter sia Lazio sono due grandissime squadre, che hanno dimostrato di poterci dare del filo da torcere. Questo da una parte è bello, perché lascia sempre qualcosa di adrenalinico dentro, ti fa sentire sempre vivo, costretto a non mollare mai e dall’altra parte sai però di non poter sbaglire nulla».

Fonte: Luca Uccello – Tuttosport