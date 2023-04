Bernardeschi: «Inter, brutto periodo! Ma è grande squadra. Anno scorso…»

Federico Bernardeschi, esterno del Toronto FC ed ex calciatore della Juventus, nel corso di una lunga intervista concessa a Tuttosport ha parlato dell’imminente sfida con l’Inter in Coppa Italia

DIFFICILE – Queste le considerazioni di Bernardeschi: «Ricordo delle finali dello scorso anno? Sicuramente non bellissimo, perché abbiamo perso due Coppe. Contro una grande squadra, perché l’Inter era ed è una grande squadra e una grande società. È una partita difficile, l’Inter viene da un brutto periodo, la Juve è in un grandissimo momento. Però in queste partite non contano momenti belli e momenti brutti, ci sono tante variabili e un episodio può cambiare tutto. Ma penso che alla fine qualcosa di positivo per la Juve possa uscire»

Fonte: Tuttosport – Sergio Baldini