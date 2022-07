Bernardeschi: «Avevo offerte oltre al Toronto. Non ho mai cambiato idea»

Nel mercato che si sta svolgendo, l’Inter si è vista accostato anche il nome di Federico Bernardeschi. L’ex Juventus ora è al Toronto in Mls e parla così.

ESPERIENZA – L’Inter ha visto circolare, per qualche giorno, il nome di Bernardeschi. Dopo la scadenza del contratto con la Juventus infatti, l’ex Fiorentina era in cerca di una squadra. Ospite a Sky Sport, parla così. «Se c’erano altre offerte oltre al Toronto? Sì, c’erano molte offerte dall’Italia. Nel mercato di oggi mi sento molto fortunato anche dal punto di vista economico. Prima arrivare a scadenza era un plus per un giocatore, ora dopo la pandemia è un minus. Aver avuto la possibilità di scegliere è stato bello, ma penso che la mia scelta sarebbe rimasta uguale. Sono un ragazzo molto riflessivo, penso di aver giocato in uno dei migliori top club in Italia. Ho vinto tanto con la Juventus e con l’Italia pure, volevo nuovi stimoli».