Bernabé una soluzione per l’Inter? Tanti pro e uno ‘step alla portata’

Adrián Bernabé rappresenta uno dei possibili innesti dell’Inter per il suo centrocampo in occasione della prossima finestra estiva di calciomercato. Un’analisi dei pro e contro dell’affare.

IL PUNTO – Adrián Bernabé è uno dei calciatori più interessanti del campionato di Serie A, come comprova l’interesse manifestato nei suoi confronti da parte di alcuni top club come l’Inter. Il centrocampista spagnolo, al primo anno in un campionato di massimo livello come quello italiano, si sta progressivamente adattando ai meccanismi richiesti dalla Serie A. Le sue qualità sono evidenti, per cui il fattore su cui verrà a determinarsi il suo futuro attiene a ragioni di natura diversa.

Bernabé nel mirino dell’Inter? Un fattore discriminante da analizzare

LE DOTI – Ciò che spicca in maniera evidente quando si osservano le prestazioni di Bernabé è la sua capacità di essere un centrocampista dalla “portata assoluta” sul rettangolo di gioco. Lo spagnolo, infatti, non si limita a giocare negli ultimi metri o ad agire lontano dalla porta. L’elemento fondamentale che contraddistingue il classe 2001 è la dimensione trasversale con cui riesce a ricoprire il suo ruolo di centrocampista. Lo si può trovare a recuperare palloni in fase difensiva, a creare gioco dalla cabina di regia, a trovare le linee di passaggio giuste per imboccare i compagni liberi in zona offensiva: il tutto con delle qualità immutate nel passaggio da una fase all’altra.

IL CONFRONTO – Osservando qualche statistica fornita da Sofascore in merito alle prime partite stagionali di Bernabé, ci si rende ulteriormente conto della sua completezza. Al dato del 95% dei passaggi riusciti nella propria metà campo si associa quello del 2.0 di tackle a partita e di 4.1 palle recuperate a partita: non sfigurando rispetto a un top come Nicolò Barella, che si ferma rispettivamente a 0.8 e 4.5.

IL DISCRIMINE – Evidente, quindi, è che la chiave con cui leggere il futuro dello spagnolo non risieda nell’idoneità del suo profilo tecnico-tattico al contesto di un top club come l’Inter. Piuttosto, il fattore di cui tenere conto è quello della sua tenuta mentale rispetto a una piazza esigente come quella nerazzurra. Provare di poter reggere alle aspettative di un club che punta a vincere trofei importanti rappresenta lo step da compiere per potersi garantire una piena affermazione nel calcio italiano e internazionale.