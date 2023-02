Berlusconi: «Volevano distruggere San Siro, ora no! Nella storia mia e del Milan»

Silvio Berlusconi in un’intervista realizzata da Sky Sport ha parlato della possibile qualificazione del Monza in Europa citando anche San Siro e le questioni legate alla demolizione dell’impianto.

SAN SIRO – Silvio Berlusconi in vista della sfida tra Monza e Milan, in un’intervista ha espresso la sua opinione in breve riguardo l’idea di abbattere dell’impianto per la creazione del nuovo stadio. Ancora una volta il presidente biancorosso ribadisce il suo punto di vista: «Se dovessimo giocare in Europa significa che andremo a giocare a San Siro, tanto volevano distruggerlo. Sembra che abbiano cambiato idea, menomale. Perché è un monumento che sta nella storia di Milano, nella storia del Milan e nella mia storia».