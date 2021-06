Berlusconi ha voluto fare i complimenti all’Inter in un’intervista rilasciata al quotidiano “Il Giornale”. L’ex presidente del Milan e attuale patron del Monza ha elogiato il grande girone di ritorno della squadra nerazzurra

BRAVI I CUGINI − Silvio Berlusconi coglie l’occasione per fare i complimenti all’Inter per la vittoria del suo 19esimo scudetto. Le sue parole: «È stato uno strano campionato, falsato dall’assenza di pubblico. Però voglio fare i complimenti all’Inter, da milanese, per il campionato vinto con un magnifico girone di ritorno». Questo il breve commento di Berlusconi, che fa anche il complimenti al “suo” Milan per il ritorno in Champions League.

Fonte: Il Giornale − Francesco Maria Del Vigo e Marco Zucchetti