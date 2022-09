Bergonzi: «Theo Hernandez-Dumfries? Fallo e giallo! Il motivo è semplice»

Mauro Bergonzi, dagli studi di Pressing, ha fatto la moviola sull’episodio più discusso di Milan-Inter, ovvero il fallo non fischiato da Chiffi su Dumfries. Theo Hernandez, a detta dell’ex arbitro, può commettere solo l’infrazione

MOVIOLA − Bergonzi sicuro sull’episodio più discusso di Milan-Inter: «Per Chiffi derby non facile, ha dimostrato titubanza. Contrasto Theo Hernandez-Dumfries? L’arbitro fa giocare, non sa cosa fare. Lui dice no ma fa infrazione, Dumfries è in vantaggio. Il francese può fare solo una cosa: mettere il braccio e fare fallo. Doppia ammonizione? Fallo da fischiare più giallo per il francese perché la fascia è totalmente libera, può crearsi un’azione pericolosa di attacco».