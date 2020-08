Bergonzi: “Manca rigore netto all’Inter! Makkelie arbitro arrogante, isterico”

Condividi questo articolo

Bergonzi condanna l’arbitro Makkelie e definisce l’Inter penalizzata dalla partita di ieri sera contro il Siviglia. L’ex direttore di gara, intervenuto in collegamento con “TMW Radio”, segnala come ci fosse un secondo rigore per i nerazzurri, ignorato in campo e al VAR. Qui la nostra moviola sulla finale di Europa League.

MAKKELIE A SENSO UNICO – Su Siviglia-Inter l’ex arbitro Mauro Bergonzi definisce insufficiente la direzione di Danny Makkelie: «Manca un calcio di rigore a favore dell’Inter, anche abbastanza netto ed evidente. Tecnicamente è facile da spiegare: il difensore del Siviglia (Diego Carlos, ndr) non fa nulla per evitare il contatto col pallone. Non mette il braccio dietro la schiena, tendenzialmente allarga anche il braccio. C’è distanza fra lui e Nicolò Barella, il braccio va verso il pallone: credo che i parametri per assegnare il rigore ci fossero tutti. Questo è un arbitro mediocre, arrogante e presuntuoso. Quando un arbitro decide, con un fare isterico come lui, dice che ha visto lui e non c’è VAR prima di battere il fallo laterale in quel modo sa di avere un dubbio. C’è il monitor, vallo a vedere prima di confermare la decisione. In quel modo lì ha fatto arrabbiare tutti. Sicuramente c’è un grossissimo errore in questa partita, perché quello era rigore nettissimo».