Bergonzi: “Piccinini, in Inter-Parma rigore clamoroso! VAR, zero scuse”

Bergonzi, ex arbitro italiano, intervenuto ai microfoni di “TMW Radio” ha commentato i casi dell’ultima giornata, tra questi inevitabilmente l’errore evidente in Inter-Parma.

PAROLE MAROTTA – Bergonzi, ormai ex arbitro, commenta le parole dell’Amministratore Delegato nerazzurro, Beppe Marotta, e l’errore evidente dell’arbitro Marco Piccinini in Inter-Parma: «Ha parlato di vuoto normativo, ma non è relativo all’episodio che interessava a lui. Piccinini è un arbitro molto giovane, doveva fare il quarto uomo, e si trova di colpo a dirigere. Gli è cambiata la vita. Detto questo, quello è un calcio di rigore clamoroso che l’arbitro deve vedere e fischiare, al netto di Var, televisioni e protocolli. Gli arbitri bravi li hanno sempre visti, anche senza Var. È inammissibile che il Var, Maresca fischietto internazionale, non si sia fatto sentire. Lì deve intervenire, lo deve mandare al monitor. Fa tristezza. Noi in campo ci siamo stati e non c’era il monitor, non ci sono scuse. Ultimi due turni di campionato non bene, si devono svegliare, credo si siano adagiati nelle ultime settimane».

I PEGGIORI – Bergonzi dice la sua riguardo i peggiori in merito all’ultima giornata di campionato: «Piccinini in Inter-Parma sicuramente il peggiore. Il migliore è Di Bello, arbitro di Udinese-Milan, partita di personalità e carisma: rigore per i friulani mi trova assolutamente d’accordo».