Bergonzi netto: «Inzaghi ha ragione! Rimessa laterale da ripetere»

Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A, dà assolutamente ragione a Simone Inzaghi per l’episodio discusso in Bologna-Inter. La moviola della Domenica Sportiva.

MOVIOLA – Il post-partita di Bologna-Inter è stato piuttosto rovente. Simone Inzaghi e la panchina nerazzurra si sono scagliati contro Colombo, arbitro del match, per la rimessa laterale prima del gol battuta quasi 15 metri più avanti rispetto alla posizione in cui era uscita la palla. L’episodio è stato decisivo, Inzaghi lo ha ribadito, Mauro Bergonzi gli ha dato ragione: «Polemiche nel finale di gara per Colombo durante Bologna-Inter. Le tensioni nascono da una rimessa laterale. Tutti protestano, compreso Inzaghi, perché nei minuti di recupero il pallone finisce in fallo laterale vicino all’assistente. Quest’ultimo quindi dev’essere battuto nella medesima posizione, ma succede altro. Prima prova a battere Freuler, che lo passa Lucumì, che lo passa a Miranda una decina di metri più avanti. Se la rimessa laterale viene battuta dieci metri più avanti è evidente che vada dato contro fallo. L’arbitro doveva dare perciò rimessa all’Inter. La squadra arbitrale doveva stare molto più attenta nell’applicare il regolamento, soprattutto oggi e nelle prossime gare. Nel finale di campionato ogni episodio può diventare decisivo. Il fallo laterale in questo caso era da ripetere»