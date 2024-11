Bergonzi: «Lukaku doveva essere espulso. Di solito si va al Var!»

Mauro Bergonzi ha sottolineato come, dal suo punto di vista, Romelu Lukaku avrebbe dovuto essere espulso per somma di ammonizioni nel primo tempo di Napoli-Roma.

IL COMMENTO – L’ex arbitro Mauro Bergonzi si è pronunciato a Domenica Sportiva sul tema del mancato rosso a Romelu Lukaku nel primo tempo di Napoli-Roma. Questa la cronaca degli eventi, da lui offerta, con l’indicazione di ciò che il fischietto Daniele Massa avrebbe dovuto decidere nel match: «Si fischia il fallo. Piede a martello, colpita la caviglia del giocatore avversario. Siamo abituati a vedere il Var per far prendere una decisione sulla possibile espulsione del calciatore. Ciò non è successo e l’arbitro non ha ammonito Lukaku. Poi succede che il belga colpisce in maniera imprudente Svilar. Un intervento che meritava il cartellino giallo, ma alla fine ciò non è accaduto.

Bergonzi e la decisione mancata da parte di Massa contro Lukaku

LA CONVINZIONE – Bergonzi ha poi chiosato indicando quello che Massa avrebbe dovuto decidere, nel corso del primo tempo di Napoli-Roma, ma che non ha fatto: «Per me, Lukaku avrebbe dovuto essere espulso, invece è rimasto in campo e ha pure segnato il gol decisivo. Per questo motivo non ritengo che Massa abbia fatto bene nella gestione dei cartellini».