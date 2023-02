Bergonzi: «Lautaro Martinez tre centimetri in fuorigioco? Capisco sia assurdo»

Lautaro Martinez ieri si è visto annullare il gol del possibile 2-0 nel derby Inter-Milan per un fuorigioco millimetrico (vedi moviola). L’ex arbitro Bergonzi, a 1 Station Radio, torna sulla verifica della tecnologia che ha confermato l’irregolarità.

RAMMARICO COMPRENSIBILE – Mauro Bergonzi capisce i tifosi dell’Inter delusi per il gol annullato a Lautaro Martinez: «Esiste la tecnologia, adesso è accurata al 100%. La regola c’è, la tecnologia funziona: è dolorosissimo vedere un gol annullato per tre centimetri, ma nel momento in cui l’accuratezza è al 100% bisogna farsene una ragione. Quando io arbitravo non c’erano neanche gli auricolari: ho visto tutto, gli assistenti dei miei tempi erano degli autentici fuoriclasse e vedevano delle cose impossibili da vedere a occhio nudo. Se l’IFAB vuole cambiare la regola ben venga, gli arbitri sono solo quelli che la applicano. Sul fuorigioco non ci sono più problemi da quando c’è il VAR, non andiamo a romperci le scatole se funziona tutto alla perfezione. Capisco anche io che un gol annullato per tre centimetri è assurdo, ma se c’è una tecnologia accurata è efficace in queste situazioni».