Bergonzi: “Lamentele Inter su Coppa Italia? Giochi la Primavera. Conte…”

Condividi questo articolo

Mauro Bergonzi, ex arbitro, intervenuto sulle frequenze di “TMW Radio” ha parlato della ripresa del calcio in Italia, che dovrebbe ripartire con le semifinali di Coppa Italia, con l’Inter protagonista a Napoli

RECLAMI – Queste le parole di Mauro Bergonzi: «Reclamo Inter su Coppa Italia? L’arte del lamentarsi è sopraffina. Ricordo che Conte si lamentava ai tempi della Nazionale per i mancati stage. Quando prima era alla Juventus non concedeva i giocatori alla Nazionale. È una mentalità tutta italiana quella italiana. Se proprio non va bene, giocassero con la Primavera. È un campionato anomalo che terminerà in maniera ancora più anomala, ci saranno partite ravvicinate fino alla fine per tutti. Non capisco la polemica sull’inizio».