Bergonzi: «Inter, vi dico la mia sul calcio d’angolo! Var da cambiare»

Nel corso di 90esimo minuto di Lunedì è intervenuto Bergonzi, ex arbitro, sugli episodi arbitrali dopo la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina.

ERRORI – Mauro Bergonzi, ex arbitro e oggi opinionista sportivo, nel corso di 90° minuto di Lunedì, ha parlato degli episodi arbitrali nella gara giocata a San Siro tra Inter e Fiorentina. Queste le sue parole: «Calcio d’angolo? È una cosa assurda, non posso aggiungere altro. Una volta arbitravamo senza VAR, e sul terreno di gioco si vedeva bene. Anche senza VAR si capisce, non si deve addossare la colpa alla tecnologia. È evidente subito che il pallone è uscito. L’arbitro doveva intervenire. Poi, è chiaro che il protocollo del VAR va cambiato. Da quando c’è il VAR, gli arbitri prendono meno decisioni e aspettano sempre l’aiuto della tecnologia. Per quanto riguarda la mano di Darmian, ha il braccio sinistro largo, ma sono molto vicini. Non possono essere fischiati rigori in queste situazioni».