Bergonzi: «Genoa-Inter, il VAR ha graziato Feliciani! Due errori gravi»

Genoa-Inter si è rivelata una gara insidiosa per l’arbitro Feliciani, in difficoltà su più di un episodio. Mauro Bergonzi dà il suo giudizio alla direzione arbitrale e al VAR.

PRIMO EPISODIO – Mauro Bergonzi, ospite di “La Domenica Sportiva” su Rai 2, valuta la direzione arbitrale di Ermanno Feliciani in Genoa-Inter. L’opinionista dichiara: «Durante la partita se non ci fosse stato il VAR avremmo parlato di una prestazione quasi disastrosa dell’arbitro. Minuto 36′ calcio di rigore assegnato all’Inter per un contrasto tra Thuram e Badelj. L’arbitro è posizionato bene e indica il dischetto. Viene invitato Badelj anticipa nettamente Thuram e colpisce il pallone. È l’attaccante nerazzurro a colpire il piede del calciatore del Genoa. Era un errore grosso, fortunatamente sistemato dal VAR». Ma la moviola di Genoa-Inter non è finita qui, c’è un altro momento della gara che Bergonzi analizza con la lente d’ingrandimento.

Genoa-Inter, l’analisi di Bergonzi sulla moviola

SECONDO EPISODIO – Mauro Bergonzi continua, analizzando un altro punto saliente, che ha poi deciso il risultato finale di Genoa-Inter. L’ex arbitro afferma: «Ai minuti di recupero del secondo tempo c’è l’altro importante episodio. Bisseck ha il braccio molto largo e la mano va verso il pallone, calcio di rigore netto da regolamento. Il direttore di gara non ha fischiato nulla ma il VAR è molto attento e lo manda al monitor, facendo assegnare il giusto calcio di rigore al Genoa». Non una serata semplice per l’arbitro di Genoa-Inter, che senza l’aiuto della tecnologia avrebbe rischiato di complicare la partita andata in scena sabato al Luigi Ferraris di Marassi.