Bergonzi: «Episodio di Empoli-Inter è rigore. Chiffi posizionato male»

Mauro Bergonzi, ex arbitro, ha parlato in collegamento su TMW Radio analizzando l’episodio più discusso di Empoli-Inter. L’arbitro Chiffi ha qualche colpa in base al suo posizionamento

RIGORE − Bergonzi dice la sua sull’episodio di Empoli-Inter con D’Ambrosio protagonista: «Ogni episodio non lo possiamo catalogare allo stesso modo. In Inter-Juventus, l’arbitro portando il fischietto lo ha visto ma non è sicuro perché sono episodi difficili e il Var gli ha dato la conferma di un calcio di Denzel Dumfries al giocatore avversario. No contatto ma calcio. L’arbitro ha chiesto spiegazioni per capire se quella che aveva visto fosse stato giusto. Per quanto riguarda l’episodio di ieri sera, rivendendolo alla moviola per me è calcio di rigore. È un contatto che deve essere esclusivamente valutato in campo dall’arbitro. In base alla posizione di Daniele Chiffi, secondo me, si sarebbe potuto fischiare il calcio di rigore. L’arbitro lo poteva e doveva vedere posizionandosi in maniera adeguata ma il Var non doveva intervenire in base alle disposizioni di Rocchi. Questo è un episodio da moviola».