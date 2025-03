Bergonzi è folle: «Massa doveva girarsi e non vedere Ederson!»

Mauro Bergonzi se ne esce in diretta da Rai 2 sulla Domenica Sportiva in una maniera insensata. La moviola dell’ex arbitro per Atalanta-Inter condanna Massa non prendendo in considerazione il regolamento.

MOVIOLA – Mauro Bergonzi fa una moviola folle: «Il gol di Lautaro Martinez era da annullare perché in un preciso momento guarda solo l’avversario senza prendere in considerazione il pallone. Acerbi-Samardzic non è calcio di rigore: il difensore anticipa l’attaccante e non è rigore. Bastoni, la prima ammonizione è giusta per trattenuta. Alla seconda trattenuta per regolamento Bastoni andava espulso per secondo cartellino giallo. Al minuto 95 l’espulsione di Bastoni è ingiusta. Il difensore cerca di anticipare Maldini, ma è lui a commettere fallo perché allunga il piede. Era fallo per l’Inter. Lo meritava però precedentemente. L’episodio di Ederson non mi convince. Ederson viene ammonito due volte nel giro di pochi secondi ed espulso. Lui si lamenta per il fallo su Hien di Thuram, che c’è e andava fischiato. C’era fallo e non ci sarebbe stata nessuna polemica. Massa, esperto, doveva fischiare. Quando ammonisci poi il giocatore dell’Atalanta in una partita così tesa si deve girare! Sa che ci sarebbero state polemiche, doveva girarsi e non vedere l’applauso di Ederson»