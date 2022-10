Bergonzi: «Su Dimarco ho una spiegazione! Rigore Inter giusto, Dzeko…»

Bergonzi spiega con la lente di ingrandimento tre episodi di Fiorentina-Inter: Dimarco, rigore Lautaro Martinez e Dzeko-Milenkovic. L’ex arbitro prova a fare la sua moviola

MOVIOLA − Mauro Bergonzi a Pressing analizza gli episodi di Fiorentina-Inter: «La prestazione di Valeri e Mariani non tra le più migliori. Due episodi: la mancata espulsione di Dimarco, poco da dire. Gamba alta, piede a martello, tacchetti esposti. Non riesce a vedere al monitor questo intervento. Unica spiegazione: la mancanza di lucidità di tutti. Impossibile da capire quest’errore. Ultimo episodio quello del 95′ fra Dzeko e Milenkovic: Valeri è appostato benissimo, tirata di maglia più sbracciata. Fallo evidente ma per come ha arbitrato tutta la gara ci sta non fischiare. Lui però deve fischiare fallo e punizione. Jovic-de Vrij? Nessun giocatore dell’Inter protesta ma la trattenuta di Jovic su de Vrij è più evidente. Bisognava anche qui fischiare fallo a favore dell’Inter. Situazione però più difficile da vedere per Valeri, non chiaro evidente errore. Corretto rigore Lautaro Martinez perché è vero che Terracciano sfiora il pallone ma non cambia la direzione ».