Bergonzi condanna Cuadrado per la sceneggiata che, complice l’arbitro Calvarese, ha portato la Juventus ad avere un secondo rigore contro l’Inter. L’ex arbitro, nel corso di “Tiki Taka” su Italia 1, ritiene che fosse fallo su Perisic.

CUADRADO, CHE ABBAGLIO! – Mauro Bergonzi, da ex arbitro, definisce Juventus-Inter disastrosa: «Sono abbastanza in imbarazzo. Faccio fatica a commentare gli episodi: una serataccia di Gianpaolo Calvarese. Nella partita più importante del campionato è stata fornita la prestazione peggiore di tutta la stagione. Il secondo giallo a Rodrigo Bentancur è un chiaro errore dell’arbitro, non ci sta assolutamente. La postura del direttore di gara è quella che all’inizio non voleva addirittura fischiare il fallo. Fischia dopo, è già indeciso, e non vuole ammonire nessuno: qualche suggerimento gli dev’essere arrivato, per forza. Nella gara di sabato sera, obiettivamente, il VAR ha arbitrato: ha corretto tantissime decisioni. Il rigore del 3-2? L’arbitro, molto vicino al dischetto, lo indica in maniera decisa. Non so come abbia potuto vedere da quella posizione, l’assistente lì davanti poteva aiutarlo. È Juan Guillermo Cuadrado che colpisce Ivan Perisic, questo è fallo per l’Inter! Il VAR doveva intervenire, perché questo è un chiaro ed evidente errore».