Bergonzi: «Angolo? L’assistente era lì. Acerbi, indaga la Procura»

L’ex arbitro e oggi opinionista alla Rai, negli studi di Rai Sport ha commentato il lavoro svolto dalla terna arbitrale a San Siro dopo il pareggio tra Inter e Napoli al Meazza.

ATTENZIONE – Mauro Bergonzi, ex arbitro di Serie A e oggi opinionista, nel corso della puntata de La Domenica Sportiva, ha commentato le scelte fatte dall’arbitro nel match tra Inter e Napoli. Queste le sue parole: «Gara molto tranquilla e corretta fino a quando il Napoli non ha pareggiato, poi gli animi si sono accesi. Caos sul calcio d’angolo dove poi è arrivato il gol di Juan Jesus, palla difficile ma rivedendo le immagini è complicato capire chi ha toccato per ultimo. A questo punto bene accettare la decisione dell’assistente che era lì. L’Inter chiede un rigore per un contatto su Thuram, l’arbitro ben posizionato fa continuare il gioco. Scelta giusta, bravo l’arbitro in questa decisione, forse una delle più belle di questo campionato. Discussioni per parole razziste tra Juan Jesus e Acerbi, ci sono le immagini che prenderà la procura. Credo che a fine gara si siano chiariti».