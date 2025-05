Bergomi elogia: «Zalewski si è inserito bene all’Inter. Una cosa piace ai tifosi!»

Giuseppe Bergomi si è pronunciato al termine di Torino-Inter, match vinto dai meneghini con il risultato di 2-0. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Giuseppe Bergomi ha così parlato nel post-partita del match vinto dall’Inter contro il Torino per 2-0: «Partita seria, approcciata bene dai nerazzurri. La posizione di Zalewski ha dato delle difficoltà al Torino, costringendo molto Ricci a uscire sul polacco. Dopo il temporale, la partita si è un po’ sporcata. Il secondo tempo è andato più in gestione, dopo il gol, con l’Inter che ha avuto varie occasioni per siglare la terza rete».

Bergomi sulla prestazione positiva di alcuni calciatori dell’Inter

L’ELOGIO – Bergomi ha poi proseguito: «Taremi ha tirato fuori il meglio contro il Barcellona in fase difensiva. Oggi era chiamato a dare qualcosa in più davanti, ha disputato una discreta partita.

Zalewski si è inserito bene, e piace ai tifosi, perché è un calciatore che tenta la soluzione, prova il dribbling. Oggi ha potuto giocare anche con un pizzico di fantasia, grazie alla posizione ricoperta».