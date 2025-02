Bergomi: «Vittoria meritata dell’Inter. Arnautovic stia sereno!»

Bergomi ha commentato la vittoria dell’Inter contro la Fiorentina, nel posticipo della ventiquattresima giornata di campionato. Elogi ad Arnautovic.

REAZIONE IMPORTANTE – Beppe Bergomi ha commentato in questo modo la vittoria dell’Inter sulla Fiorentina a Sky Sport: «Tante volte a Inzaghi gli si dice che dovrebbe comportarsi in maniera diversa, ma l’atteggiamento è giusto, io dell’Inter mi aspettavo questo tipo di reazione. L’ha vinta con merito, ha fatto una buona gara. L’Inter non si nasconde sugli obiettivi e se gioca prima o dopo non interessa. L’approcciata bene, voglio sottolineare la prestazione di Acerbi che secondo me è mancato tanto. L’aspetto caratteriale che dà questo ragazzo è evidente in tutta la squadra. Calhanoglu? Sostituzione corretta e deve crescere. Io sono un estimatore di Arnautovic, lui ha bisogno di tranquillo perché il brusio di San Siro è terribile, ci siamo passati tutti ed è terribile. Stia sereno».