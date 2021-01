Bergomi: “Troppa pressione sull’Inter! Buona partita con la Sampdoria”

Giuseppe Bergomi

Giuseppe Bergomi, opinionista di “Sky Sport” ed ex calciatore dell’Inter, ha commentato la prestazione dei nerazzurri contro la Sampdoria e le pieghe della corsa scudetto

PRESSIONE – L’Inter è caduta in casa della Sampdoria pur creando parecchie occasioni. La sconfitta del Milan, in casa contro la Juventus, ha tenuto praticamente invariate le distanze tra le due di testa. Giuseppe Bergomi ha commentato così, negli studi di “Sky Sport”, il momento storico dei nerazzurri: «Dobbiamo fare i complimenti anche all’Inter, il migliore in campo contro la Sampdoria è stato Audero, su un campo praticamente difficile. Credo che il campionato si deciderà con le vittorie ottenute senza uomini migliori, vedremo. Oggi i nerazzurri hanno fatto buona partita, è meno bella da vedere rispetto al Milan ma resta sempre solida. Credo sia stata un po’ ingenua, con Barella nei panni di Vidal della settimana scorsa in occasione del rigore, ma non meritava di perdere. Il problema è che, non vedendo la Juventus davanti a tutti, diamo troppe responsabilità all’Inter che deve vincere tutte le partite. C’è troppa pressione sull’Inter. Ci sono tante squadre che possono vincere lo scudetto. Se le altre non vincono non succede nulla, ma se l’Inter non vince viene criticata».