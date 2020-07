Bergomi: “Tonali? Mi piace, puÃ² fare tutti i ruoli del centrocampo. All’Inter…”

Bergomi: “Tonali? Mi piace, può fare tutti i ruoli del centrocampo. All’Inter…”

Giuseppe Bergomi, ospite in studio della trasmissione “Sky Calcio Live” su “Sky Sport” ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia accostato all’Inter. Lo “Zio” analizza le caratteristiche del talentuoso centrocampista italiano

CRESCITA – Queste le parole di Giuseppe Bergomi: «Tonali? Mi piace, è un centrocampista che puoi fari giocare in tutti i ruoli di un centrocampo a tre. Io lo vedo come mezzala di inserimento, ha gamba può arrivare in zona gol. Quest’anno ne ha fatto solo uno, ma può farli. È molto giovane. È accostato all’Inter, per fare un salto così hanno bisogno di un calciatore accanto che ne acceleri la crescita. I nerazzurri hanno preso anche dei giovani quest’anno, mi riferisco a Sensi e Barella. Tutti e tre sono nel giro della Nazionale. Va bene, ma ci vuole anche altro».