Bergomi: «Thuram trasformato in una stagione. Arnautovic l’unico con una dote»

Giuseppe Bergomi si è così espresso su Marcus Thuram e sull’andamento del match tra Inter e Torino, conclusosi con il punteggio di 3-2 a favore dei nerazzurri.

SU THURAM – Giuseppe Bergomi ha parlato a Sky Sport della crescita di Marcus Thuram con la maglia dell’Inter: «C’era un po’ di scetticismo, perché non aveva giocato prima da punta. Ma gli osservatori avevano intravisto in lui le abilità per poter giocare in quel ruolo. L’anno scorso era bravo ad attaccare la profondità, ma i gol li faceva l’altro. Ora è lui quello che sta segnando di più. Thuram ieri molto bene».

Bergomi sulla situazione degli attaccanti, oltre Thuram e le difficoltà difensive dell’Inter

GLI ATTACCANTI – Bergomi ha proseguito esprimendosi sul momento vissuto dai calciatori offensivi dell’Inter: «Spesso gli attaccanti fanno triplette o doppiette. Poi succede che non segnano o non si disimpegnano al meglio in altre partite. Devo dire che Arnautovic è quello che rischia maggiormente la giocata, con colpi di tacco e voglia di mandare in porta gli avversari».

DA MIGLIORARE – Bergomi si è infine pronunciato sulle difficoltà dei nerazzurri in difesa: «Si percepisce che la squadra non è mai in controllo. I difensori dell’Inter non possono difendere a 70 metri, come invece fa Bremer. I centrocampisti allora devono adattarsi… ci sono situazioni che l’anno scorso funzionavano meglio per la squadra di Inzaghi».