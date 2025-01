Bergomi: «Taremi non sta incidendo, ma giochi!» Poi fa una scelta

Lo Zio Beppe Bergomi ha parlato dopo Inter-Empoli 3-1, esprimendosi su Taremi. Ma al contempo ha fatto una scelta tra il centrocampo nerazzurro e quello del Napoli.

ROTAZIONI – Su Sky Calcio Club si parla della vittoria dell’Inter con l’Empoli ma anche delle sue alternative. Il commento di Beppe Bergomi su Taremi e non solo: «L’Inter, i numeri ci dicono, che se l’anno scorso era più brava nel primo tempo, quest’anno va meglio ad inizio ripresa. Voglio sottolineare anche il gol di Esposito, che quest’anno sta facendo veramente bene. Taremi? Penso che Inzaghi faccia bene a farlo giocare, le difficoltà le vedo nel controllo palla, nell’allungare la squadra, nel dare profondità. Lui è molto altruista e gioca per la squadra, ma non sta incidendo. In quelle parole come a Bologna deve fare gol. Inzaghi deve mettere dentro anche Arnautovic, l’Inter queste rotazioni profonde deve farle perché gioca tanto. Non c’è Calhanoglu e deve continuare a giocare Asllani. L’Inter se vuole pensare di lottare fino alla fine col Napoli e se vuole fare un certo tipo di percorso in Champions e in Coppa Italia serve che Taremi giochi. L’Inter deve sperare che trovi il gol. Inzaghi ha fatto scuola togliendo il giocatore ammonito, ora tanti lo fanno».

Bergomi si esprime tra centrocampo Inter e centrocampo Napoli

PREFERENZA – Alla domanda sul centrocampo migliore, Bergomi risponde in questo modo: «Centrocampo dell’Inter o del Napoli? Sono diversi, quello dell’Inter, lo conosciamo, è forte ma magari può entrare in sofferenza se bisogna fare una partita diversa e serve forse un centrocampista più fisico. Il Napoli, ad esempio, ce li ha come McTominay e Anguissa. In questo momento, questa fisicità al Napoli sta facendo la differenza».