Bergomi sulle esigenze dell’Inter: «Pallino del gioco essenziale. Spiego»

Giuseppe Bergomi si è così pronunciato nel post-partita di Inter-Udinese, match vinto dai nerazzurri per 2-1. L’ex calciatore si è soffermato soprattutto su un aspetto.

IL RAGIONAMENTO – Giuseppe Bergomi ha parlato a Sky Sport della sfida vinta dall’Inter contro l’Udinese con il punteggio di 2-1. L’ex calciatore italiano ha posto l’accento sull’esigenza per i nerazzurri di avere il pallino del gioco per esprimere al meglio il proprio potenziale: «Le squadre avversarie possono venirti a prendere più alti, se tu non riesci a trovare la profondità non hai la capacità di sviluppare gioco. L’Inter ama avere la palla tra i piedi, se non ce l’ha può andare in difficoltà».

Bergomi sulla più diretta concorrente dell’Inter, il Napoli di Conte

LA RIVALE – Bergomi ha poi proseguito esprimendo il suo giudizio sulla seconda in classifica: «Il Napoli ha una solidità difensiva, ma davanti deve concretizzare maggiormente le occasioni che capitano. Penso al match di Venezia, in cui l’errore di Raspadori all’inizio della sfida ha forse cambiato la partita».