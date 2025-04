Bergomi sottolinea: «Se errore fosse stato a favore dell’Inter? Immagino reazioni!»

Giuseppe Bergomi si è espresso sul ritorno delle semifinali di Coppa Italia tra Milan e Inter, sottolineando una costante vista quest’anno nel rapporto tra le due squadre.

IL RAGIONAMENTO – Giuseppe Bergomi ha così parlato a Sky Sport in vista di Milan-Inter di Coppa Italia: «Il Milan trova la giusta dose di attenzione e concentrazione contro l’Inter. Anche per come è strutturata la squadra, con giocatori da profondità e da ripartenza, i rossoneri possono dare fastidio ai nerazzurri. Inzaghi deve ripartire dalla prestazione, dato che l’Inter ha giocato contro una compagine che in casa ha perso soltanto contro il Verona quando si trovava in 10. I nerazzurri hanno concesso solo un’occasione nel primo tempo, per cui il tecnico piacentino deve valutare bene la sfida per quel che è stata. Psicologicamente? I calciatori devono subito superarla. Calendario? Mi concentrerei sulle due partite della semifinale di Champions contro il Barcellona. Queste sfide ti costringono a delle fatiche importanti in vista delle sfide successive».

Bergomi sulla rimessa arbitrale ‘falsata’ di Bologna-Inter

OSSERVAZIONE OGGETTIVA – Bergomi ha poi proseguito sottolineando cosa sarebbe accaduto se l’errore sulla rimessa laterale avesse avvantaggiato l’Inter: «Errore arbitrale? Se fosse successo al contrario… lo dico perché in questi anni si è parlato molto in caso di situazioni favorevoli per i nerazzurri. La rimessa laterale andava rifatta, questo è stato un errore».