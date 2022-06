Bergomi: «Skriniar ha l’Inter nel cuore, crea identità. Grande perdita»

Skriniar potrebbe lasciare l’Inter in questa sessione di calciomercato. Il PSG rimane forte sul giocatore con un possibile rilancio a breve. Bergomi non ha dubbi sullo slovacco

PERDITA GRAVE − Beppe Bergomi, ripreso da Calciomercato.it, non nasconde il rammarico per il possibile addio di Skriniar: «L’Inter perderebbe tantissimo con un’eventuale addio di Milan Skriniar. Perché ci sono giocatori che creano identità, all’Inter sono i vari Skriniar, Alessandro Bastoni, Lautaro Martinez, Niccolò Barella. Ovvero giocatori che hanno l’Inter nel cuore e sono quei giocatori che danno il messaggio giusto allo straniero che arriva o al giovane della Primavera. Però sappiamo anche che per problemi di bilancio, qualcuno dovrà uscire ma lo slovacco sarebbe una grande perdita, sicuramente».