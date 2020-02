Bergomi: “Skriniar in difficoltà. Borja Valero? Minutaggio meritato”

Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter e opinionista, è stato protagonista del pre partita del match col Ludogorets, negli studi di “Sky Sport”. Focus su alcuni singoli, come Milan Skriniar e Borja Valero

RITROVARSI – Non sta attraversando un gran momento, Milan Skriniar, complici gli acciacchi fisici delle ultime settimane. Il suo calo potrebbe spiegare la crescita dei gol subiti dall’Inter nelle ultime partite. Giuseppe Bergomi ne ha parlato così, nel pre partita di Inter-Ludogorets: «Non so se Skriniar tornerà immediatamente titolare. Antonio Conte, contro la Lazio, si era lamentato della troppa frenesia dei suoi. Soprattutto in occasione del gol di Sergej Milinkovic-Savic. Skrinair non sta facendo molto bene e sta avendo frenesia. È un po’ il suo periodo negativo. Dipende dall’assenza di Samir Handanovic? Anche nel primo tempo del derby ha fatto tanti errori. Christian Eriksen? Deve giocare, un po’ sotto ritmo nel primo tempo col Ludogorets, poi dopo il gol si è sciolto. È qui da un mese, dunque immagino stia crescendo anche sotto quel punto di vista. Siamo tutti curiosi di vederlo. Borja Valero? Professionista serio, si è sempre fatto trovare pronto. Ad un certo punto della stagione ha avuto le proprie occasioni. Sono davvero contento per lui perché se lo merita».