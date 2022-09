Bergomi: «Segnale di Inzaghi, ma Inter impaurita! Mancato qualcosa»

Bergomi dagli studi di Sky Sport è tornato a parlare della prestazione dell’Inter contro il Bayern Monaco. L’ex nerazzurro spiega i problemi della squadra.

MOMENTO DELICATO – Beppe Bergomi analizza il momento dell’Inter e torna a parlare della sfida contro i tedeschi: «Il Bayern Monaco non è una squadra perfetta, però in questo momento c’è troppa diversità tra loro e l’Inter di oggi. È una squadra in difficoltà, lo capisci dalle scelte che ha voluto fare Inzaghi. Ha cercato di dare una scossa ma la squadra è impaurita, e secondo me non sta bene neanche fisicamente. Dall’altra parte vedi giocatori come Sané, Coman, Mané, Davies che sono velocissimi. Il calcio europeo è questo. Ai nerazzurri mancava il giocatore capace di poter mettere in difficoltà il Bayern Monaco. L’assenza di Romelu Lukaku manca molto in questo tipo di partite».