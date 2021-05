Bergomi: «Se l’Inter garantisce la rosa Conte rimane! Bene coi tifosi»

Per Bergomi serve poco per convincere Conte a rimanere all’Inter. L’ex difensore e capitano nerazzurro, nel corso dell’ultima puntata di “Sky Calcio Club”, vede solo una reale necessità dal confronto che ci sarà in questi giorni.

NIENTE STRAVOLGIMENTI – Giuseppe Bergomi è dell’idea che l’Inter non debba cedere i pezzi pregiati: «È una domanda scomoda, qualsiasi nome fai diventa difficile. Andare a toccare un giocatore come Lautaro Martinez è difficile, andare a scomporre una coppia che ha funzionato benissimo. È stata una delle migliori armi, diventa difficile. Per quanto riguarda Antonio Conte non lo so: vuole un progetto importante, ma se gli garantiscono la rosa deve fare pochi accorgimenti. Se riescono a fare questo Conte rimane: ormai è il condottiero, si sente dentro la società e ha un buon rapporto coi tifosi. A San Siro hanno fatto due giorni di preparazione, i tifosi sono stati molto bravi».