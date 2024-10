Bergomi: «Scelte Inzaghi? Criticato in qualsiasi caso! Penso una cosa»

L’Inter affronta la Stella Rossa a San Siro nella seconda giornata della fase campionato della Champions League. Bergomi a Sky Sport commenta positivamente la scelta di Inzaghi di cambiare tantissimo: di seguito le sue dichiarazioni

SCELTA GIUSTA – L’Inter di Simone Inzaghi è chiamata a fare 3 punti in Champions League contro la Stella Rossa. Il tecnico nerazzurro cambia tantissimo nell’undici iniziale e secondo Giuseppe Bergomi fa bene: «Come leggo i cambi di Inzaghi? La leggo che mentre l’anno scorso l’Inter aveva scelto, vale a dire che il turnover forte lo faceva in Champions League, quest’anno non può scegliere. E quindi non potendo scegliere e avendo l’età media più alta di tutte deve per forza ruotare. Guardando il calendario che ha l’Inter, penso sia il più complicato rispetto alle altre squadre italiane, questa è la sfida da non sbagliare. Inzaghi è sempre sotto critica qualsiasi cosa faccia – non cambia e viene criticato, cambia e viene criticato -, ma secondo me è giusto dare spazio anche a chi gioca meno».