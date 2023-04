Bergomi: «Scelte dubbie di Inzaghi? L’Inter ha bisogno di rotazioni!»

Bergomi difende Inzaghi dalle critiche dopo la scelta di schierare Correa dal 1′ in Inter-Fiorentina (vedi focus). L’ex nerazzurro parla anche delle difficoltà del resto dell’attacco interista. Ecco il pensiero avanzato nello studio di “Sky Calcio Club”.

STANCHEZZA – Giuseppe Bergomi interviene in difesa di Simone Inzaghi e delle scelte compiute dall’allenatore dell’Inter nell’ultima partita. L’ex nerazzurro, fra gli opinionisti di Sky Sport 24, afferma: «Non viene condivisa la scelta di Inzaghi di schierare Joaquin Correa? Dobbiamo metterci d’accordo, perché l’Inter, insieme alla Juventus e alla Fiorentina, è una di quelle squadre che giocherà più partite. L’Inter ha bisogno di fare delle rotazioni, martedì ha la Coppa Italia, venerdì va a Salerno. Devi dare la possibilità di mettere dentro anche giocatori che diventa difficile proporre a San Siro. Io parlo sempre di Roberto Gagliardini ma Inzaghi potrebbe provare anche Kristjan Asllani, anche se lo vede più davanti alla difesa. La media gol dell’Inter adesso è di 1 a partita. Edin Dzeko ha dato molto nella prima parte e adesso sta facendo fatica. Lautaro Martinez io lo vedo stanco. Pensavo potesse avere una stanchezza subito dopo il Mondiale invece ha fatto un mese importante e, adesso, sta pagando. Correa, purtroppo per lui e per l’Inter, non ha mai fatto bene»