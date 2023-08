Bergomi: «Sanchez? Ricordiamo cosa disse! Correa, San Siro spietato»

Si sta per concretizzare il ritorno di Sanchez, che aveva lasciato l’Inter un anno fa perché scontento del proprio impiego. Bergomi ricorda le motivazioni per cui il cileno andò via e parla del disastro Correa: le sue parole da Calciomercato – L’Originale su Sky Sport.

LA MODIFICA – Giuseppe Bergomi dà un giudizio su cosa non è andato con Joaquin Correa: «L’Inter stava cercando di trovare qualcuno che prendesse questo ragazzo, che ha fatto troppa fatica a San Siro. E San Siro è spietato quando ti prende di mira: era diventata veramente difficile per lui. Il ritorno di Alexis Sanchez? Ricordiamoci come è andato via. Ha voluto una buonuscita, non ha usato parole al miele sia per lo spogliatoio sia per l’ambiente. Non accettava di essere terza punta, ora accetta di fare la quarta punta: non lo so, è un’operazione che un po’ mi sorprende».