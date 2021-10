Bergomi: «Sanchez bene come uomo assist! Inter bravissima in una cosa»

L’Inter ha battuto l’Empoli al Castellani anche grazie a una perla di Sanchez. Giuseppe Bergomi, negli studi di Sky Calcio Club, promuove il cileno nelle vesti di uomo assist. Di seguito le sue dichiarazioni.

PROMOSSO – L’Inter batte l’Empoli e ritrova Alexis Sanchez nelle vesti di uomo assist, vista la gran palla data a Danilo D’Ambrosio per il primo dei due gol. Giuseppe Bergomi promuove la prova del cileno: «Sanchez promosso? Come uomo assist sì. L’Inter all’inizio ha sofferto un po’ la corsa dell’Empoli, poi quando ha cominciato a palleggiare devo dire che è una delle migliori squadre in Italia. Sono davvero molto bravi».