Bergomi: «Ritiro? Non ero convinto ma dopo 20 anni di Inter mai in Italia!»

Beppe Bergomi ha raccontato un piccolo aneddoto sul suo ritiro dal calcio giocato. Dopo la grande esperienza con l’Inter, lo Zio non poteva continuare a giocare in Italia

POST CARRIERA − Durante una live sul canale Twitch di Fabio Caressa, lo Zio Beppe Bergomi ha svelato un retroscena sul suo addio al calcio: «Ritiro dal calcio? Non ero convintissimo di smettere, avevo avuto delle offerte tra Verona, Coventry. Ma in Italia non volevo andare dopo 20 anni di Inter. Poi sei arrivato tu (Fabio Caressa, ndr) e il direttore di Telepiù e mi avete convinto ad intraprendere questa avventura perché diceste che avevo i tempi televisivi».