Bergomi: «Ricordo la mia prima figurina, avevo i baffi! Ci tenevo tanto»

Beppe Bergomi, ospite oggi a Tutti Convocati, ha ricordato il periodo in cui giocava e compariva nell’album delle figurine.

FIGURINE – Beppe Bergomi ha ricordato con un po’ di nostalgia, quando faceva parte dell’album delle figurine: «La mia prima figurina? Indimenticabile, avevo i baffi. Mi ricordo una stagione in cui non mettevano tutte le figurine. Non mi avevano messo perché quell’anno avevo fatto meno presenze. Li ho chiamati subito. Questo per far capire quanto è importante per un giocatore essere sull’album delle figurine. Ci sei, sei presente. Era molto bello esserci, ci tenevo parecchio». Queste le parole dello Zio, che di figurine è stato presente in parecchi album.