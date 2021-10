Bergomi: «Questa Inter si fa preferire sul piano del gioco! Pericolo Empoli»

L’Inter tra pochissimo sfiderà l’Empoli al Castellani, nella sfida valida per la decima giornata di Serie A. Bergomi, presente negli studi di Sky Sport, commenta le scelte di Inzaghi (QUI le formazioni ufficiali) e mette in guardia i Campioni d’Italia

GIOCO E INTERPRETI – L’Inter stasera affronta l’Empoli al Castellani nella sfida valida per la decima giornata di Serie A. Giuseppe Bergomi commenta le scelte di Simone Inzaghi: «Se Alexis Sanchez farà l’Edin Dzeko? No, farà Sanchez. Adesso il cileno viene molto incontro, non è più quello che attacca la profondità. Cercherà di fare quel lavoro lì, non con palla alta ma con palla bassa, per cercare di collaborare con Lautaro Martinez. Inzaghi me lo aveva detto che voleva recuperare Danilo D’Ambrosio, che fino a qualche anno fa era titolare di questa squadra. Questa squadra si fa preferire sul piano del gioco rispetto alla squadra dell’anno scorso, è una squadra che segna molto ma subisce anche. Mentre l’anno scorso è bastata una mossa, qui faccio fatica a vedere un cambiamento tattico. Devi sempre andare a toccare la qualità del gioco, la squadra è forte ma gli interpreti sono diversi. L’Empoli è una squadra pericolosa perché si deve salvare e lo sta facendo attraverso il gioco. Quindi attenzione a Pinamonti e Cutrone. Non si può mollare, mentalmente non puoi farlo perché è troppo importante arrivare tra le prime quattro e non è semplice».