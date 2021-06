Bergomi ha parlato dell’Italia di Mancini sottolineandone la grande crescita di gioco e testa. L’ex difensore dell’Inter, intervenuto a “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, ha indicato le sue favorite in vista del prossimo Europeo e ha fatto il nome della squadra di Eriksen, che vede come possibile sorpresa.

L’ITALIA DI MANCINI – Beppe Bergomi ha analizzato i prossimi Europei e in particolare la Nazionale Italiana di Roberto Mancini: «Negli anni di Mancini l’Italia è cresciuta molto, a livello di gioco e di mentalità. È una squadra giovane che continua ad attaccare anche quando è in vantaggio, non rinuncia mai alla propria identità di gioco. La testa conta più di tutto il resto, le piccole non ci fanno più scherzi. Quando all’inizio aveva convocato molti giocatori non ero d’accordo, perché ai miei tempi meritarsi la Nazionale era più difficile. Ma ha avuto ragione lui. Ora la Nazionale è gestita come un club. E molte squadre la prendono a modello per il gioco».

POSSIBILE SORPRESA – Alla domanda sulle sue favorite e su una squadra che potrebbe stupire, Bergomi ha risposto: «In semifinale vedo Francia e Inghilterra. Poi metto anche la Germania, con i giocatori che ha è impossibile escluderla. Una sorpresa? A me piace moltissimo la Danimarca». Lo “Zio” Bergomi a sorpresa indica proprio la squadra dell’interista Christian Eriksen, giocatore ancora più affamato di vittorie dopo lo Scudetto in nerazzurro (vedi articolo), come la squadra che potrebbe sovvertire i pronostici nella prossima competizione continentale.