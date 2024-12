Bergomi premiato dall’Athletic Club. Il riconoscimento e le emozioni!

Beppe Bergomi sarà premiato dall’Athletic Club per aver disputato la sua intera carriera in un club, cioè l’Inter. La leggenda del club nerazzurro ha espresso le sue emozioni per il riconoscimento.

IL RICONOSCIMENTO – Beppe Bergomi, ex capitano dell’Inter e leggenda dei meneghini, è stato insignito del premio di “One Man Club”, assegnato dall’Athletic Club a chi soddisfa un certo requisito. Il riferimento è a quelle figure che si distinguono per il fatto di aver militato per tutta la propria carriera professionistica in un singolo club. Nel caso di Bergomi, quello nerazzurro. L’attuale commentatore sportivo sarà premiato questa sera, 4 dicembre, nel match tra Athletic Club e Real Madrid che si svolgerà proprio al San Mames.

Bergomi entusiasta del premio: un ringraziamento sincero all’Athletic Club

LE DICHIARAZIONI – Bergomi ha così commentato la notizia in un’intervista pubblicata dalla squadra basca sul suo account X: «Volevo ringraziare tutti i fan dell’Athletic in Italia perché mi avete fatto conoscere una realtà incredibile, un premio che mi rende orgoglioso e che riempie la mia bacheca. Forza Athletic».